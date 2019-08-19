Президент призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украина призвала Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает УНН.

"Чествуя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более 2 миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - отметил Президент.

Напомним, в прошлом году в Израиле в память о жертвах Голодомора устроили акцию.

Как сообщал УНН, Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии чествования памяти у Мемориала Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата и Мемориала памяти жертв Голодомора в Киеве.