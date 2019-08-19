Регистрация | Вход |
USD: 25,14 -0,1789  EUR: 27,85 -0,3854 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 19 августа 2019 14:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно количество реабилитированных Нацкомиссией жертв тоталитарного режима
Стало известно количество реабилитированных Нацкомиссией жертв тоталитарного режима
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2685
Версия для печати

Украина будет привлекать опыт Израиля во внедрении инноваций — Зеленский

Украина будет привлекать опыт Израиля во внедрении инноваций — Зеленский

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украина будет привлекать опыт Израиля во внедрении инноваций, поддержке стартапов и реализации научно-исследовательских разработок. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает корреспондент УНН.

"Мы будем привлекать опыт Израиля во внедрение инноваций, поддержке стартапов и реализаций научно-исследовательских разработок", - сказал Зеленский.

"Мы обсудили возможность открытия отдельных офисов по развитию этих отраслей и, соответственно, в Иерусалиме и Киеве. Я вижу большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в этих направлениях", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский выразил надежду, что Израиль вскоре ратифицирует Соглашение о свободной торговле с Украиной.

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль, Нетаньяху, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.