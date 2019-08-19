Украина будет привлекать опыт Израиля во внедрении инноваций — Зеленский

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украина будет привлекать опыт Израиля во внедрении инноваций, поддержке стартапов и реализации научно-исследовательских разработок. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает корреспондент УНН.

"Мы будем привлекать опыт Израиля во внедрение инноваций, поддержке стартапов и реализаций научно-исследовательских разработок", - сказал Зеленский.

"Мы обсудили возможность открытия отдельных офисов по развитию этих отраслей и, соответственно, в Иерусалиме и Киеве. Я вижу большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в этих направлениях", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский выразил надежду, что Израиль вскоре ратифицирует Соглашение о свободной торговле с Украиной.