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Премьер Израиля пригласил Зеленского в Иерусалим

Премьер Израиля пригласил Зеленского в Иерусалим

КИЕВ. 19 августа. УНН. Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить Иерусалим в Израиле. Об этом он сказал по итогам встречи в Киеве с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"Я здесь был 20 лет назад и вижу те изменения, которые произошли. И вижу ваши желания ускорить эти изменения. Следовательно, хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить вас в Иерусалим", - сказал Нетаньяху.

По его словам, во время встречи с Президентом Украины стороны согласовали, что визит в Израиль состоится на следующей неделе. Если не на следующей неделе, то по крайней мере очень скоро, добавил премьер Израиля.

Напомним, Украина будет привлекать опыт Израиля во внедрении инноваций, поддержке стартапов и реализации научно-исследовательских разработок.

Источник: УНН
Теги: Израиль, Нетаньяху, Иерусалим, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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