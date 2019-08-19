Нафтогаз ожидает решения НКРЭКУ для отмены штрафов получателям газа по ПСО

КИЕВ. 19 августа. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решения НКРЭКУ, которое позволит не применять финансовые санкции для потребителей, получающих газ на льготных условиях - по специальным обязательствам (ПСО). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК.

"НАК "Нафтогаз Украины" приветствует опубликованный на сайте НКРЭКУ проект постановления "О внесении изменений в правила поставки природного газа", которая позволяет не накладывать штрафы на предприятия-производители тепловой энергии и ОСМД с собственными котельными, фактическое потребление газа которыми отклоняется от заказанных объемов", - указали в компании.

После введения с марта этого года суточной балансировки, как отмечается, Нафтогаз вынужден накладывать "штрафы" за такие отклонения.

"Нафтогаз призывает НКРЭКУ принять изменения в Правила поставки газа в максимально сжатые сроки", - отметили в НАК.

Добавим, специальные обязательства (ПСО) для НАК предусматривают льготные условия продажи газа для нужд населения газсбытам.

Напомним, 1 марта газовый рынок в Украине перешел на суточную балансировку.