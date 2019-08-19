Украина и Израиль подписали соглашение и меморандумы

КИЕВ. 19 августа. УНН. В присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху состоялось подписание украинско-израильских двусторонних документов, в частности, относительно содействие изучения языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях Государства Израиль. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

В частности, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Минагрополитики Украины и министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Также подписано соглашение между МОН Украины и министерством образования Израиля о содействии изучению языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях Государства Израиль.

Кроме того, послы двух государств подписали Программу сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта между Кабмином Украины и правительством Израиля на 2019-2022 годы.

Подписано и Меморандум о взаимопонимании между МЭРТ Украины и Израильским патентным ведомством министерства юстиции Израиля.

Напомним, Зеленский пригласил израильские компании работать в Украине.