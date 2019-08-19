Украина и Израиль договорились начать работу по расширению соглашения о свободной торговле

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украина и Израиль договорились без задержек начать работу по расширению соглашения о свободной торговле между странами и на сферу услуг. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время брифинга по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает УНН.

По словам Зеленского, во время встречи с премьер-министром Израиля они подробно обсудить наши торгово-экономические отношения.

"Наш совокупный товарооборот превысил 1 млрд долл. США. Не имею ни малейшего сомнения - скоро эта цифра значительно увеличится благодаря подписанию соглашения о свободной торговле товарами между Украиной и Израилем, что, надеюсь, будет в ближайшее время ратифицировано израильской стороной. Мы также договорились без задержек начать работу по расширению соглашения и на сферу услуг", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Израиль вскоре ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной.