Зеленский и Нетаньяху договорились о решении проблемы отказов украинцам во въезде в Израиль

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украина и Израиль окончательно договорились решить проблему многочисленных отказов Украинской во въезде в Израиль. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает корреспондент УНН.

"В последнее время наши государства активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему. Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", - сказал Зеленский.

Напомним, Украина и Израиль договорились без задержек начать работу по расширению соглашения о свободной торговле между странами и на сферу услуг.