КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма. Об этом он заявил во время чествования жертв Бабьего Яра с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает корреспондент УНН.

"Сегодня здесь, в Бабьем Яру, мы призываем международное сообщество объединить усилия, чтобы не допустить никаких проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве", - сказал Зеленский.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что еврейская община в Украине - на 4 месте среди крупнейших в Европе.