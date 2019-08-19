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Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма

Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма. Об этом он заявил во время чествования жертв Бабьего Яра с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает корреспондент УНН.

"Сегодня здесь, в Бабьем Яру, мы призываем международное сообщество объединить усилия, чтобы не допустить никаких проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве", - сказал Зеленский.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что еврейская община в Украине - на 4 месте среди крупнейших в Европе.

Источник: УНН
Теги: Нетаньяху, Владимир Зеленский
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