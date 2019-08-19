ООН: переселенцы и беженцы имеют проблемы с жильем и работой в Украине

КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня в Украине проживают 1,4 миллиона ВПЛ и более 5 тысяч беженцев и искателей убежища. Ключевыми проблемами в Украине они называют административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройство. Об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев о результатах совместной оценки потребностей беженцев, ищущих убежища, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства в Украине, передает УНН.

"Основные проблемы, которые отметили участники исследования, связаны с административными и бюрократическими препятствиями, поиском жилья и трудоустройства. Все целевые группы призвали правительство, международные организации, гражданское общество и местные общины поддержать их интеграцию в толерантное и недискриминационное общество", - указали в УВКБ ООН.

"Сегодня в Украине проживают 1,4 миллиона ВПЛ и более 5 тысяч беженцев и искателей убежища. Как работники в сфере гуманитарной помощи, мы должны предоставить им возможность высказывать свои проблемы и потом мы разрабатываем наши планы, основываясь на тщательной оценке этих потребностей - это было первоочередной целью исследования. Доклад также содержит рекомендации правительственным и международным организациям, которые должны помочь в улучшении ситуации", - сообщила заместитель председателя Агентства ООН по делам беженцев Ноэль Калхун.

Первый заместитель председателя ГМС Украины Наталья Науменко указала, что есть проблемные вопросы интеграции беженцев в Украине. "Именно поэтому сейчас мы разрабатываем совместно с нашими партнерами, в первую очередь УВКБ ООН, проект изменений в законодательство, в частности по вопросам интеграции", - отметила она.

"Большое количество проблем ВПЛ из года в год повторяются. К сожалению, со стороны государства внимания к решению этих проблем уделяется недостаточно. Например, вопрос обеспечения отоплением жителей востока Украины - уже пятый год этот вопрос решают международные организации, как будто государство не в состоянии этот вопрос взять на себя. Люди продолжают жить в местах компактного проживания, а иногда, как это произошло в Житомире, их могут просто выселить. Обидно, когда программа временного жилья, имеющяяся в наличии, полностью не внедряется на местах. Необходимо, чтобы центральные и региональные органы власти уделяли больше внимания этим и другим вопросам, указанным в исследовании", - сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

Напомним, правительством приняты меры для обеспечения социальной защиты внутренне перемещенных лиц.