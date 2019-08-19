Полторак рассказал о премиях военным ко Дню Независимости

КИЕВ. 19 августа. УНН. Финансовые ресурсы позволяют реализовать випаты премий военнослужащим ко Дню Независимости Украины. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак в эксклюзивное интервью Информагентства АрмияInform, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

“Президент принял решение о выплате премий военным ко Дню Независимости — у нас финансовый ресурс позволяет это реализовать. И я подпишу соответствующий приказ о надлежащих выплатах. И для того, чтобы не было вокруг военных парадов дискуссий, нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов”, — сказал Полторак.

По его словам, проводить парад или нет решает главнокомандующий — Президент Украины в своем указе. В этом году он решил не проводить парад, Министерство обороны будет выполнять это решение.

Также, Полторак отметил, что нужно четко законодательно определить порядок проведения парадов.

“Для того, чтобы не было вокруг военных парадов дискуссий, нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов. То есть, когда и по какому случаю проводить, с какой целью”, — добавил он.

Как сообщал УНН, Офис Президента обнародовал план мероприятий ко Дню Независимости, который в этом году пройдет без военного парада и в “новом формате”. Официальные мероприятия должны начаться 24 августа в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни общенациональной минутой молчания.