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Полторак надеется, что новая ВР сможет принять закон о военном образовании и науке

Полторак надеется, что новая ВР сможет принять закон о военном образовании и науке

КИЕВ. 19 августа. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак рассчитывает, что Верховная Рада Украины IX созыва сможет принять закон о военном образовании и науке. Об этом он заявил в интервью Информагентства АрмияInform, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

“Надеюсь, что имея монобильшинство в парламенте, у депутатов появится возможность принять значительное количество законодательных актов, касающихся сферы военного образования. В частности законопроект „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по вопросам военного образования и науки)“, а также проектов постановлений правительства относительно новой редакции Концепции военного образования”, — сказал министр.

Также он отметил, что будет способствовать цивилизованной передачи власти, которая является огромной проблемой украинской политической культуры и традиции.

“Я сделаю все возможное, чтобы этот переходный период в армии не почувствовали, и чтобы подготовить нормальную базу новому руководству оборонного ведомства. Под „базой“ имею в виду финансово-экономическое обоснование, подготовку предложений в бюджет 2020-го, выполнение государственного оборонного заказа, принятие решения об обеспечении ВСУ”, — рассказал Полторак.

Напомним, в новом учебном году в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна будет впервые учиться 20 девушек.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Степан Полторак
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