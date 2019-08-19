В "Нафтогазе" отреагировали на российские заявления о долге перед Газпромом

КИЕВ. 19 августа. УНН. В НАК “Нафтогаз Украины” отреагировали на сообщения российских СМИ о долге украинской стороны перед Газпромом в размере 3,7 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу НАК “Нафтогаз Украины”.

“Российские рупоры распространяют информацию вроде долг Украины перед Россией составляет 3,7 млрд долларов. Но только мы требуем от России 5,2 млрд долларов возмещения за захваченные активы в Крыму. А это больше чем совокупный долг Грузии, Молдовы и Армении перед РФ”, — указано в сообщении.

В “Нафтогазе” также добавили, что: “арбитраж рассматривает дела в несколько этапов. Первый — выясняет, вопрос в его компетенции. Второй этап — действительно Россия должна быть ответчиком и, наконец, перешли к заключительному этапу — определение суммы компенсации. Просим Суд обязать Россию выплатить 5,2 млрд (долларов)”.

В компании также объяснили, что РФ заплатит не только украинской стороне.

Гаагский арбитраж поддержал ПриватБанк в иске против России за утраченное из-за аннексию Крыма имущество. Банк хочет получить возмещение в размере более 1 млрд долларов.

Международный арбитраж принял решение о взыскании с России в пользу Сбербанка 1,3 миллиарда.

“Также, Россия захватила активы многих небольших компаний, которые вероятно будут требовать компенсации убытков”, — также добавили в пресс служба.

Как сообщал УНН, “Нафтогаз” ожидает решения НКРЭКУ отмены штрафов получателям газа по ПСО