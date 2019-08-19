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Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Житомирской области

Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Житомирской области

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми сменил начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области, передает УНН со ссылкой на соответствующие указы Главы государства.

Так, указом №604/2019 уволен из упомянутой должности Виктора Панасюка.

"Уволить Панасюка Виктора Степановича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в документе.

Следующим указом, №605/2019, Президент назначил на эту должность Олега Головаша.

"Назначить Головаша Олега Олеговича начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в документе.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Житомирскую область Зеленский поручил уволить глав СБУ в трех областях, в частности в Житомирской.

Источник: УНН
Теги: СБУ, указы, назначения, Житомир и Житомирская область, увольнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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