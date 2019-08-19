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Зеленский уволил одного из членов Нацкомфинуслуг

Зеленский уволил одного из членов Нацкомфинуслуг

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Гурбич с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Об этом говорится в указе №600/2019, передает УНН.

"Уволить Гурбич Ольгу Ивановну с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, согласно поданному ею заявлению", - говорится в сообщении.

Напомним, Гурбич было назначено членом Нацкомфинуслуг в 2015 году.

Источник: УНН
Теги: указы, Нацкомфинуслуг, увольнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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