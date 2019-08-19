Зеленский освободил 14 председателей РГА в двух областях

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил 14 глав райгосадминистраций в Николаевской и Черкасской областях, подписав соответствующие распоряжения, передает УНН.

Отметим, что Президент уволил двух председателей РГА в Николаевской области и 12 - в Черкасской.

Причина увольнения "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

Согласно документам, в Николаевской области был уволен: Вовк Владимир Викторович от должности председателя Первомайской районной государственной администрации, Бойко Инна Владимировну с должности председателя Снигиревской райгосадминистрации.

А на территории Черкасской области уволены главы: Скринник Василий Васильевич с должности главы Городищенской районной государственной администрации, Гайдай Иван Владимирович с должности главы Драбовской районной государственной администрации, Бойко Сергей Федорович с должности главы Жашковской районного государственной администрации, Шелест Дмитрий Евгеньевич от должности председателя Каневской районной государственной администрации, Николенко Ольга Петровна с должности председателя Катеринопольской районной государственной администрации, Клименко Василий Тарасович с должности председателя Корсунь-Шевченковской районной государственной администрации, Павличук Владимир Николаевич с должности председателя Лисянской районной государственной администрации, Клименко Василиф Петрович с должности председателя Маньковской районной государственной администрации, Любомськая Валентина Александровна от должности председателя Тальновской районной государственной администрации, Данченко Евгений Михайлович от должности председателя Уманской районного государственной администрации, Денисюк Людмила Николаевна с должности председателя Христиновской районной государственной администрации, Яриш Анатолий Анатольевич с должности председателя Черкасской районной государственной администрации.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский освободил 12 августа 18 голов райгосадминистраций в Донецкой и Львовской областях.