Зеленский освободил руководителя Николаевской ОГА
Владимир Зеленский
КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслава Боня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ №603/2019.
"Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Напомним, во время ознакомления с инфраструктурой и условиями функционирования Николаевского международного аэропорта Зеленский приказал и.о. председателя Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление на увольнение.
Ранее Зеленский сам назначил временным руководителем Николаевской ОГА Вячеслава Боня.
Как сообщал УНН, у Зеленского через Facebook искали кандидата на должность главы Николаевской ОГА.
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