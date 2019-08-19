Регистрация | Вход |
USD: 25,14 -0,1789  EUR: 27,85 -0,3854 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 19 августа 2019 21:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно количество реабилитированных Нацкомиссией жертв тоталитарного режима
Стало известно количество реабилитированных Нацкомиссией жертв тоталитарного режима
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
13170
Версия для печати

Зеленский освободил руководителя Николаевской ОГА

Зеленский освободил руководителя Николаевской ОГА

Владимир Зеленский

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслава Боня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ №603/2019.

"Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Напомним, во время ознакомления с инфраструктурой и условиями функционирования Николаевского международного аэропорта Зеленский приказал и.о. председателя Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление на увольнение.

Ранее Зеленский сам назначил временным руководителем Николаевской ОГА Вячеслава Боня.

Как сообщал УНН, у Зеленского через Facebook искали кандидата на должность главы Николаевской ОГА.

Источник: УНН
Теги: ОГА, Николаев и Николаевская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.