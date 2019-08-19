Политзаключенный Карпюк “выбыл” из российской тюрьмы, есть шанс на возвращение — адвокат

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинский политзаключенный Николай Карпюк “выбыл” из российской тюрьмы “Владимирский централ”, сообщил его адвокат Алексей Барановский со ссылкой на администрацию тюрьмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам адвоката, Карпюк мог “выбыть” по той же причине, что и политзаключенный Владимир Балух, которого 16 августа вывезли из колонии города Торжок Тверской области России.

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Барановский предположил, что в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые украинские политзаключенные.

“Можно было подумать, что Балуха просто переводят в другую колонию, но дело в том, что в конце прошлой недели с Владимирского централа пропал мой подзащитный Николай Карпюк. Посылка, отправленная ему на прошлой неделе, вернулась мне обратно с пометкой „адресат отсутствует“, а это значит, что их обоих забрали из „насиженных мест“ примерно в то же время, и это вызывает сдержанный оптимизм”, — заявил он.

Ранее 19 августа Дмитрий Динзе, адвокат другого украинского политзаключенного Владимира Балуха, сообщил, что не может найти место пребывания украинском, которого ранее вывезли из российской колонии № 4 в городе Торжок. По его информации, в СИЗО № 2 Москвы Балуха нет.

16 августа адвокат Балуха Ольга Динзе сообщала, что украинца вывезли в Москву. Причины, по которым Балуха этапировали, по ее словам, в Москву, ей были не известны.

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В мае 2016 года суд в российской республике Чечне приговорил украинца Николая Карпюка до 22,5 лет по обвинению в участии в Первой чеченской войне. Он вину отрицает и заявляет, что никогда не был в Чечне.

Пленник говорит, что был захвачен российскими силовиками незаконно, а показания и признания были получены российским следствием под пытками. Правозащитный центр “Мемориал” в России признал Карпюка политзаключенным.

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