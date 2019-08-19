Зеленский резюмировал свою встречу с премьером Израиля Нетаньяху

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский резюмировал встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Это была историческая встреча. Первый за долгие годы визит израильского лидера на украинскую землю. Очень рад знакомству с Беньямином Нетаньяху, в котором я почувствовал надежного партнера и друга Украины”, — написал президент Украины.

Он отметил, что Украине и Израилю “есть чему учиться друг у друга”.

“Израиль для нас всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих бойцов, своих граждан. Но дело не только в примере. Сотрудничество Украины и Израиля выходит на новый уровень”, — добавил Зеленский, перечислив признаки углубления сотрудничества между государствами.

“Во-первых, мы ожидаем ратификации Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета (парламент Израиля — ред) после выборов 17 сентября. Это увеличит объемы торговли между нашими странами.

Во-вторых, подписаны четыре важныъ документа, которые расширят контакты между Украиной и Израилем в образовании, культуре и спорте. Кроме того, ожидаем тесное сотрудничество в агросекторе.

В-третьих, я пригласил израильские компании приходить работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ИТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня — самое привлекательное место для стратегических инвесторов”, — рассказал украинский президент.

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Он также напомнил, что вместе с премьер-министром Израиля они почтили память жертв Холокоста в Бабьем Яру.

“Это — дело общей памяти наших народов, дело будущего, в котором не будет места нетерпимости и насилию”, — написал Зеленский.

“Украина должна стать мировым брендом прогресса, инноваций и технологий. Этому мы посвятим пять ближайших лет. Уверен, что партнерство с Израилем даст нам возможность ускорить достижение этой цели”, — резюмировал президент Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма.