Регистрация | Вход |
USD: 25,14 -0,1789  EUR: 27,85 -0,3854 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 20 августа 2019 02:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно количество реабилитированных Нацкомиссией жертв тоталитарного режима
Стало известно количество реабилитированных Нацкомиссией жертв тоталитарного режима
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4905
Версия для печати

На материковой Украине на учете находится более 40 тысяч переселенцев из Крыма — министерство

На материковой Украине на учете находится более 40 тысяч переселенцев из Крыма — министерство

КИЕВ. 20 августа. УНН. На материковой части Украины официально на учете состоит 40733 переселенцы из оккупированного Крыма и города Севастополя, является отдельной от АР Крым административной единицей. Об этом проекту Радио Свобода Крим.Реалии сообщили в отделе организации соцзащиты внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики Украины, передает УНН

По данным на 15 августа, всего внутренне перемещенных лиц с полуострова зарегистрировано в Киеве — 12 750. В Херсонской области их 3902, в Одесской — 3261, во Львовской — 2 497. Меньше всего переселенцев из Крыма и Севастополя на неоккупированной части Луганской области — 156 человек.

По состоянию на 19 августа, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1 401 447 переселенцев из всех оккупированных территорий Украины — частей Донецкой и Луганской областей и АР Крым и Севастополя.

Напомним, в Крыму из-за “реконструкцию” закрыли для посещения “Ласточкино гнездо”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый Кабмин должен немедленно взяться за решение проблем прав детей в оккупированном Крыму — Кулеба

Источник: УНН
Теги: Крым, переселенцы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.