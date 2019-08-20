На материковой Украине на учете находится более 40 тысяч переселенцев из Крыма — министерство

КИЕВ. 20 августа. УНН. На материковой части Украины официально на учете состоит 40733 переселенцы из оккупированного Крыма и города Севастополя, является отдельной от АР Крым административной единицей. Об этом проекту Радио Свобода Крим.Реалии сообщили в отделе организации соцзащиты внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики Украины, передает УНН.

По данным на 15 августа, всего внутренне перемещенных лиц с полуострова зарегистрировано в Киеве — 12 750. В Херсонской области их 3902, в Одесской — 3261, во Львовской — 2 497. Меньше всего переселенцев из Крыма и Севастополя на неоккупированной части Луганской области — 156 человек.

По состоянию на 19 августа, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1 401 447 переселенцев из всех оккупированных территорий Украины — частей Донецкой и Луганской областей и АР Крым и Севастополя.

Напомним, в Крыму из-за “реконструкцию” закрыли для посещения “Ласточкино гнездо”.

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