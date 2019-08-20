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Американский адмирал считает, что ВМС США способны провести операцию против Венесуэлы

Американский адмирал считает, что ВМС США способны провести операцию против Венесуэлы

КИЕВ. 20 августа. УНН. Глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что ВМС США в случае получения приказа смогут осуществить операцию против Венесуэлы. Об этом сообщил в понедельник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на слова адмирала, произнесенные в беседе с небольшой группой журналистов в Рио-де-Жанейро, передает УНН.

“ВМС США — самые мощные в мире, — заявил он. — Если будет принято политическое решение использовать ВМС, то я уверен, что мы сможем сделать то, что нужно”.

Как отметило агентство Bloomberg, адмирал Фоллер не уточнил, какие именно меры США планируют в отношении Венесуэлы. При этом он отметил, что Венесуэла — “хорошо вооруженная страна” и США постоянно оценивают состояние боеготовности ее Вооруженных Сил. Он добавил, что военно-морские маневры UNITAS с участием США “станут сигналом” правительства Венесуэлы.

В начавшихся в понедельник у побережья Бразилии военно-морских маневрах UNITAS LX участвуют в целом 3,1 тыс. военнослужащих из США, Бразилии, Аргентины, Чили, Колумбии, Эквадора, Великобритании, Японии, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Португалии.

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Политический кризис в Венесуэле обострился 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.

Напомним, 5 августа Трамп подписал указ о полном блокировании собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрет на любой предоставлении ему финансовых средств, товаров и услуг. Министерство финансов США пояснил, что санкции не запрещают предоставление гуманитарной помощи Боливарианской Республике. В МИД Венесуэлы назвали новые ограничительные меры “незаконными актами экономического терроризма” по отношению к народу страны.

Источник: УНН
Теги: США, ВМС, военные, Венесуэла
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