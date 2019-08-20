Суд перенес заседание по расстрелов на Институтской

КИЕВ. 20 августа. УНН. Киевский апелляционный суд в понедельник, 19 августа, перенес рассмотрение апелляции на решение об оставлении под стражей сотрудников спецподразделения милиции "Беркут", обвиняемых в расстреле 49 человек человек во время Евромайдана. Об этом сообщил член Общественного совета добродетели Роман Маселко. Судебное заседание, на которое из разных регионов приехали 30 родственников погибших, перенесено на 21 августа, передает УНН со ссылкой на DW.

“Кажется, началась какая-то игра и затяжки. Рассмотрение дела превращается в пытку родственников, потерявших близких. Пострадавшие возмущены и требуют встречи с руководством суда”, — написал Маселко на своей странице в Facebook.

Как отмечает издание, суд должен рассмотреть апелляцию относительно оставления под стражей Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко и Олега Янышевского. Как сообщила Адвокатская совещательный группа, “беркутовцы” не присутствовали в зале суда, но были в режиме видеоконференции. Их адвокаты выступили против проведения судебного заседания без присутствия обвиняемых.

Пять бывших “беркутовцев” — Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янышевского — обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева. Святошинский районный суд несколько раз продлевал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Бывший командир роты спецподразделения “Беркут” Дмитрий Садовник, которого также подозревают в совершении преступлений на Майдане, бежал в России и получил российское гражданство.

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