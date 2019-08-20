Макрон заявил, что Зеленский предпринял целый ряд мужественных шагов в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что в ситуации урегулирования конфликта на Донбассе удастся найти новую динамику. Об этом сообщает сайт Кремля, на котором приводятся слова Макрона во время совместного общения вместе с президентом РФ Владимиром Путиным с прессой в Борм-ле-Мимоза на юге Франции, передает УНН.

Так, президент Франции отметил, что украинский президент Владимир Зеленский сделал “несколько краткосрочных мер” с целью изменения ситуации в Донбассе.

“Необходимо отметить, что со стороны Зеленского есть целый ряд мужественных шагов, поступков в этом конфликте, который длится уже пять лет, и который просто привел к тому, что гражданское население живет в ужасных условиях”, — заявил Макрон.

При этом президент Франции отметил, что “необходимо помнить о региональной роли России”.

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“Я надеюсь, что за последующие часы, дни, месяцы мы найдем новую динамику, и то, что нам позволит полезно обсудить и продвинуться вперед. Есть, конечно, вопросы в сфере безопасности”, — сказал Макрон.

“Мы должны проводить саммит „нормандской четверки“ при условии, если будет действительно достигнуты ощутимые результаты, а не встреча ради встречи. И мы обсуждаем все те шаги, которые мы можем принять с каждой стороны. Через несколько дней будет проведена встреча наших дипсоветников для того, чтобы подготовить следующую „нормандскую встреча“ на высшем уровне”, — добавил президент Франции.

Напомним, Макрона надеется на встречу в нормандском формате через несколько недель.