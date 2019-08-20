ГПУ начала расследование из-за возможного вмешательства в работу судей ОАСК

КИЕВ. 20 августа. УНН. Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту возможного незаконного вмешательства в работу судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК). Об этом сообщает пресс служба Окружного административного суда города Киева, передает УНН.

“По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда города Киева Генеральной прокуратурой Украины 2 августа 2019 года начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного совершения незаконного вмешательства в деятельность судей ОАСК сотрудников Управления специальных расследований ГПУ и НАБУ при обыске в помещениях суда 26-27 июля 2019 года, во время которого были изъяты дела о полномочиях членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что письме ГПУ, досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного Ч.2 ст.376 Уголовного кодекса Украины.

Дополнительно информируется, что “соответствующие обращения судей Окружного административного суда города Киева о вмешательстве в их деятельность было направлено в Генеральную прокуратуру Украины и Высший совет правосудия еще в конце июля”.

Напомним, Высший совет правосудия по делу ОАСК получила ходатайство об отстранении судей-фигурантов.