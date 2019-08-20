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Гройсман встретится с Нетаньяху

Гройсман встретится с Нетаньяху

КИЕВ. 20 августа. УНН. Встреча Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Государства Израиль Беньямина Нетаньяху состоится во вторник, 20 августа, в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе правительства.

"20 августа 2019 года при участии Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и Премьер-министра Государства Израиль Беньямина Нетаньяху состоится встреча по сотрудничеству между Украиной и Государством Израиль в сферах сельского хозяйства, ІТ-сектора, энергетического сектора, пищевой промышленности, фармацевтики, а также транспортной отрасли", - указали в правительстве.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 19 августа провел встречу с Нетаньяху.

Украина и Израиль подписали ряд двусторонних документов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль, Владимир Гройсман, переговоры, сотрудничество, встреча, Нетаньяху

В тексте упоминаются

Гройсман Владимир
Гройсман Владимир
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