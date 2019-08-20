СЦКК: украинская сторона готова к демонтажу фортификаций под Станицей Луганской

КИЕВ. 20 августа. УНН. Украинская сторона готова к демонтажу фортификационных сооружений вблизи КПВВ "Станица Луганская" уже 20 августа, однако это возможно только в случае выполнения боевиками того же. Об этом говорится в заявлении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, распространенном пресс-центром ООС, передает УНН.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская... 20 августа 2019 года украинская сторона готова начать демонтаж фортификационных сооружений, расположенных в районе КПВВ "Станица Луганская", и к началу работ, непосредственно, по восстановлению разрушенного моста", - указано в заявлении СЦКК.

Указанные работы, как сообщается, будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

"Стоит отметить, что выполнение украинской стороной соответствующих обязательств возможно лишь в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и восстановительным работам на данном участке", - добавили в СЦКК.

Напомним, 19 августа в СЦКК заявили, что боевики срывают демонтаж фортификаций под Станицей Луганской.