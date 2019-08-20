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Украина и Израиль вводят экономический безвиз - Гройсман

Украина и Израиль вводят экономический безвиз - Гройсман

КИЕВ. 20 августа. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что сейчас Украина фактически вводит экономический безвиз с Израилем. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, передает УНН.

"Начался новый этап взаимоотношений. Сейчас мы фактически вводим экономический безвиз. Когда наши товары, наши экономики будут больше интегрироваться. И главное, что уже сейчас возможно расширять зону свободной торговли в том числе и на услуги, обеспечивать механизмы совместного инвестирования", - сообщил Гройсман.

По его словам, именно от представителей бизнеса зависит, насколько эффективно мы можем развивать международные экономические отношения.

"Мы можем увеличивать наш товарооборот. Мы нужны друг другу. Но самое главное - это сферы, в которых наша синергия объединения усилий может обеспечивать нам настоящее мировое лидерство. А это промышленный сектор, энергетика, машиностроение, новейшие технологии, инновации. Это все то, где мы можем совместно, используя наши таланты и опыт, который уже есть в Государстве Израиль, быть сильнее", - сказал Гройсман.

Напомним, встреча Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Государства Израиль Беньямина Нетаньяху состоялась 20 августа.

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина, Израиль
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