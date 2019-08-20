Новый посол Франции прибыл в Киев

КИЕВ. 20 августа. УНН. Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен прибыл в Киев. Об этом дипломат написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начаться", - написал дипломат.

Добавим, что до него должность посла Франции в Украине занимала Изабель Дюмон.

Ранее анонсировалось, что Понсен собирается прибыть в Киев.

До этого Этьен де Понсен работал первым советником в посольстве Франции в Польше, послом в Кении и Сомали, послом в Болгарии.