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Новый посол Франции прибыл в Киев

Новый посол Франции прибыл в Киев

Фото: Twitter/Etienne de Poncins

КИЕВ. 20 августа. УНН. Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен прибыл в Киев. Об этом дипломат написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начаться", - написал дипломат.

Добавим, что до него должность посла Франции в Украине занимала Изабель Дюмон.

Ранее анонсировалось, что Понсен собирается прибыть в Киев.

До этого Этьен де Понсен работал первым советником в посольстве Франции в Польше, послом в Кении и Сомали, послом в Болгарии.

Источник: УНН
Теги: Киев, Франция, Украина, посол
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