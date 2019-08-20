Разумков рассказал, какие вопросы обсуждают сегодня на заседании подготовительной депутатской группы

КИЕВ. 20 августа. УНН. На заседании подготовительной депутатской группы сегодня занимаются вопросами комитетов и организационными вопросами. Об этом сообщил председатель подготовительной депутатской группы, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.

По словам Разумкова, первая депутатская подгруппа занимается вопросом комитетов и персональным составом комитетов.

"Возможно, одно изменение относительно названия комитета, потому что там есть одна ошибка, но она не является существенной. Она не повлияет ни на суть, ни на предметы ведения комитета", - сказал Разумков.

Вместе с тем он подчеркнул, что количественный состав комитетов останется без изменений - 23 комитета. Однако персональные списки в комитеты подали еще не все партии.

"Сейчас будет заседать вторая депутатская подгруппа. Будет подниматься вопрос по расселению, по размещению депутатов во фракциях, имею в виду кабинеты, по гостиницам и другие организационные вопросы", - сказал Разумков.

Напомним, 15 августа на заседании подготовительной депутатской группы было принято решение о перечне и названиях комитетов Верховной Рады IX созыва.

В "Слуге народа" озвучивали названия 23 комитетов, которые предлагают оставить в Раде.