В "Слуге народа" заявили, что подготовка законопроекта о поощрении обличителей коррупции уже на финальной стадии

КИЕВ. 20 августа. УНН. Законопроект о 10% поощрения за разоблачение коррупции сейчас на финальной стадии подготовки. Ожидается, что он будет подан от Офиса Президента как неотложный. Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Янченко журналистам в Киеве, передает УНН.

"Над этим законопроектом (о 10% поощрения за разоблачение коррупции - ред.) работают наши коллеги из Офиса Президента. Рабочая группа создана под руководством Руслана Рябошапки. Эта рабочая группа работает достаточно интенсивно, например, вчера было последнее заседание рабочей группы, на котором я также присутствовала. Законопроект сейчас фактически на финальной стадии подготовки, поэтому мы ожидаем, что этот законопроект будет подан от Офиса Президента, с большой вероятностью, как неотложный. И я лично возлагаю большие надежды, что законопроект об обличителях, в частности о материальном вознаграждении обличителей коррупции до 10% от нанесенного государству ущерба, возможно даже в первые недели мы получим результативное голосование по этому законопроекту", - рассказала Янченко.

Законопроект об обличителях, но также законопроект, поданный Президентом Зеленским относительно ответственности за незаконное обогащение, как надеется Янченко, будут рассмотрены ВР в первые недели, а возможно и в первые дни работы. Хотя она не уверена, что это будет в первый же день работы парламента 9 созыва. Но она надеется, что уже в этот день нардепы поработают, а не только проведут торжественное заседание.

"Первое рабочее заседание будет 29 августа. Кроме торжественного заседания дальше будет рассматриваться вопрос повестки дня. Думаю, первые результативные решения будут принятые 29 августа. Но вопрос повестки дня еще будет обсуждаться и рассматриваться на подготовительной депутатской группе", - сказала Янченко.

Напомним, изменения в антикоррупционное законодательство, которые разрабатываются командой Президента Владимира Зеленского, предлагают, в частности, определить за обличителями коррупции право на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.