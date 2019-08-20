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В Голосе подтвердили, что отказались от претензий на должность вицеспикера

В Голосе подтвердили, что отказались от претензий на должность вицеспикера

КИЕВ. 20 августа. УНН. Партия “Голос” не будет претендовать на должность вице-спикера парламента. Информацию об этом журналистам подтвердил заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин, пишет корреспондент УНН.

“Да, это соответствует действительности”, — сказал Юрчишин, отвечая на вопрос действительно ли его политсила отказалась от того, чтобы претендовать на должность вицеспикера парламента.

Такую позицию Юрчишин объяснил тем, что должность вице-спикера скорее “церемониальная”.

“Нас интересуют профессиональные должности”, — добавил он.

В то же время он отметил, что в “Голосе” есть достойные кандидатуры на должность первого вицеспикера и эта должность, в общем, более интересной, поскольку имеет не только представительские ай управленческие функции.

Как сообщал УНН, в партии “Слуга народа” ответили, как будут делить комитеты с оппозицией.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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