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Зеленский создал новый департамент в Офисе Президента

Зеленский создал новый департамент в Офисе Президента

Владимир Зеленский

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым определил Департамент доступа к публичной информации Офиса Президента Украины специальным структурным подразделением, которое организует в установленном порядке доступ к публичной информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ №606/2019.

"С целью обеспечения выполнения Закона Украины "О доступе к публичной информации" и руководствуясь частью второй статьи 102 Конституции Украины постановляю определить Департамент доступа к публичной информации Офиса Президента Украины специальным структурным подразделением, который организует в установленном порядке доступ к публичной информации, отвечает за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, поступающих к Президенту Украины, Офису Президента Украины, а также предоставляет консультации при оформлении таких запросов", - говорится в документе.

В то же время, постановлено признать утратившими силу:

Указ Президента Украины от 5 мая 2011 года №548 "О первоочередных мерах по обеспечению доступа к публичной информации во вспомогательных органах, созданных Президентом Украины";

Указ Президента Украины от 17 ноября 2014 года №883 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 5 мая 2011 года №548".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Зеленский создал Офис Президента вместо Администрации Президента.

Источник: УНН
Теги: информация, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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