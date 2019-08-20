Лавров прокомментировал идею встречи в формате "нормандской четверки"

КИЕВ. 20 августа. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал “готовить дополнительные шаги” для продвижения в выполнении минских договоренностей, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Он обратил внимание, что тему саммита в “нормандском формате” комментировали в понедельник президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. “Как сказал президент Путин, мы готовы встречаться в любом формате, если только это будет результативно. Президент Макрон подтвердил, что он не сторонник встречи ради встречи. Потом уже мы обсуждали необходимость прежде всего выполнить то, о чем лидеры „нормандской четверки“ договорились почти три года назад — в октябре 2016 года — в Берлине”, — заявил глава дипведомства во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

Он напомнил, что это касается полного разведения сил и средств на трех пилотных участках линии соприкосновения на Донбассе — в районе населенных пунктов Станица Луганская, Петровское и Золотое. “Сейчас в контактной группе вроде бы наметился прогресс по разведению сил и средств в Станице Луганской, но на двух остальных участках надо восстановить статус-кво, потому что в конце прошлого года — начале этого года украинские вооруженные силы, которые были выведены оттуда, вновь туда вернулись”, — продолжил Лавров. Министр отметил, что еще одна задача — “четко зафиксировать так называемую формулу Штайнмайера относительно порядка вступления в силу закона об особом статусе”.

“Все это было согласовано в деталях. Сейчас мы в „нормандском формате“ и в контактной группе предлагаем это закрепить на бумаге уже юридическим образом, — подчеркнул глава МИД РФ. — И, таким образом, результаты последнего саммита „нормандской четверки“ будут выполнены, и можно будет уже говорить о том, какой следующий шаг необходимо сделать в этом формате”.

“Конечно, это потребует подготовительной работы. Внешнеполитические помощники лидеров встречались в Париже в прошлом месяце. Встреча была полезной, мы вчера на переговорах с французскими коллегами это констатировали. Но надо готовить дополнительные шаги, которые будут продвигать выполнение минских договоренностей”, — заявил Лавров. Он еще раз отметил, что говорить о подготовке новой встречи лидеров “нормандской четверки” можно будет после выполнения того, “о чем условились на предыдущем саммите”.

Как отмечал УНН, конкретных отметок за возможными параметрами новой встречи в “нормандском формате”, а также о дате двусторонних контактов президента РФ Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским пока нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.