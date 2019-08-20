Трамп призвал Apple покинуть Китай

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп во вторник призвал американскую корпорацию Apple перенести свое производство из Китая. Об этом он заявил журналистам в Вашингтоне во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханниса, пишет УНН.

“Я могу оказывать помощь американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая ... Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы”, — заявил Трамп.

Как УНН сообщал ранее, Трамп опроверг информацию, что США намерены продлить лицензию для Huawei.

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Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что власти США намерены продлить лицензию для Huawei. По его информации, срок действия временной генеральной лицензии, выданной китайской компании в мае этого года, закончится в понедельник, 19 августа. Тогда же, по сведениям источников агентства, власти США намерены продолжить ее еще на 90 дней.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Министерство торговли США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая восстанавливает ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

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В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией — ZTE.

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