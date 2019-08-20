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Трамп призвал Apple покинуть Китай

Трамп призвал Apple покинуть Китай

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп во вторник призвал американскую корпорацию Apple перенести свое производство из Китая. Об этом он заявил журналистам в Вашингтоне во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханниса, пишет УНН.

“Я могу оказывать помощь американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая ... Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы”, — заявил Трамп.

Как УНН сообщал ранее, Трамп опроверг информацию, что США намерены продлить лицензию для Huawei.

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Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что власти США намерены продлить лицензию для Huawei. По его информации, срок действия временной генеральной лицензии, выданной китайской компании в мае этого года, закончится в понедельник, 19 августа. Тогда же, по сведениям источников агентства, власти США намерены продолжить ее еще на 90 дней.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Министерство торговли США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая восстанавливает ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

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В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией — ZTE.

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Источник: УНН
Теги: США, Китай, Дональд Трамп, Apple
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