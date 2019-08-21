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Президент Италии принял отставку премьер-министра государства

Президент Италии принял отставку премьер-министра государства

Джузеппе Конте

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Италии Серджо Маттарелла 20 августа принял отставку председателя Совета министров страны Джузеппе Конте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы Италии.

“Президент принял заявление об отставке и предложил правительству позаботиться о текущих делах”, — говорится в заявлении.

Политические консультации по поводу правительства назначены на 21 августа.

Напомним, после атаки на партнера по коалиции Сальвини премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что предлагает свою отставку.

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Напомним, в начале августа вице-премьер Италии и лидер правой партии “Лига” Сальвини выступил за досрочные выборы.

После этого правящая в Италии правая партия “Лига” выдвинула вотум недоверия правительству Джузеппе Конте.

Источник: УНН
Теги: отставка, Премьер-министр, Италия, Президент
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