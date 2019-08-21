Отчет ОБСЕ: разминирования у Станицы Луганской занимались только сотрудники ГСЧС

КИЕВ. 21 августа. УНН. Представители Специалньои мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали в понедельник продолжение работ украинской стороной по разминированию на участке разведения в районе Станицы Луганской возле разрушенного моста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 19 августа 2019.

“Команда Миссии видела не менее 14 саперов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые заходили к участку разведения через контрольный пункт въезда-выезда у н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км к северу от Луганска)”, — говорится в документе.

Добавляется, что на участке разведения наблюдатели видели 3 саперов на западной стороне асфальтированной дороги, ориентировочно 50 м к северу от прежних передовых позиций Вооруженных сил Украины, а также 8 саперов, что срезали ветви примерно 25 м к западу от упомянутой дороги.

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“Члены патруля Миссии видели столбики красного и белого цвета, торчащие в земле и обозначали местонахождение противотанковой мины ориентировочно в 100 м к западу от бывших передовых позиций ВС Украины”, — сообщили в СММ.

В свою очередь, в отчете нет информации о проведении работ по разминированию в районе Станицы Луганской возле разрушенного моста на временно оккупированной территории. Вместо этого, наблюдатели СММ ОБСЕ продолжали фиксировать на том месте нахождения боевиков с наружными повязками с надписями “СЦКК”.

“На участке разведения, к югу от разрушенной части моста, наблюдатели видели до 5 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписями “СЦКК”, — отмечается в отчете.

Напомним, ранее в ООС сообщили, что боевики сорвали синхронный демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской.