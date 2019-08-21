Датская королевская семья считает комплиментом предложение Трампа купить Гренландию - СМИ

КИЕВ. 21 августа. УНН. Члены королевской семьи Дании благосклонно отнеслись к предложению президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию. Об этом во вторник сообщил еженедельник Newsweek, передает УНН.

Жена двоюродного брата королевы Дании Маргрете II принца Вальдемара принцесса Антония Шаумбург-Липпе назвала “предложение о приобретении комплиментом для волшебной Гренландии, ведь только желаемые территории получают предложения”. Она также добавила, указывает издание, что решать судьбу ледяного острова должен народ, проживающий на нем.

Ее сын, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе разделил мнение матери, отметив, что “любое принятое решение (гренландца), основанное на их представлении о лучшем, и должно быть поддержано”.

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Напомним, в воскресенье Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии, после того, как с таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal. Как заметил Трамп, “по сути это большая сделка по приобретению недвижимости”. Однако власти Гренландии и Дании заявили, что автономия заинтересована в сотрудничестве с США, но не продается. Премьер-министр Дании Метте Фредерикса категорически отвергла возможность продажи Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и вправе широкой автономии.

После таких заявлений американский лидер во вторник отложил запланированную встречу с Фредерикс , а его ранее запланированный на 2-3 сентября визит в эту страну был отменен.