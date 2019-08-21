Регистрация | Вход |
USD: 25,18 0,0329  EUR: 27,95 0,1044 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 21 августа 2019 10:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Вятрович рассказал на каком этапе создания музея тоталитаризма
Вятрович рассказал на каком этапе создания музея тоталитаризма
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4065
Версия для печати

Украина и Израиль будут сотрудничать в сфере промышленной собственности

Украина и Израиль будут сотрудничать в сфере промышленной собственности

КИЕВ. 21 августа. УНН. Представители Украины и Израиля подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере промышленной собственности, пердает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.

Так, государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Украины Алексей Перевезенцев и посол Израиля в Украине Джоэл Лион подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и израильским патентным ведомством министерства юстиции Израиля о сотрудничестве в сфере промышленной собственности.

"Документ расширит двустороннее сотрудничество через налаживание прямого сотрудничества между соответствующими ведомствами Украины и Израиля, будет способствовать развитию и укреплению национальных систем промышленной собственности, созданию механизмов сотрудничества", - говорится в сообщении.

Меморандум предусматривает следующие направления сотрудничества: обмен информацией о законодательстве по патентам, промышленным образцам, товарным знакам, указаниям происхождения и географическим указаниям; утверждение процедуры предоставления правовой охраны объектам права промышленной собственности, в частности, в сфере патентного поиска и практики проведения экспертизы; деятельность в сфере информационных услуг; обмен опытом и знаниями по управлению процессом экспертизы и организации автоматизированного поиска; содействие малым и средним предприятиям в области охраны промышленной собственности и другие направления.

Также, планируется проведение совместных конференций, семинаров и форумов с целью повышения уровня информированности заинтересованных кругов, обучение персонала и повышение квалификации путем стажировки и практических тренингов.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что правительство готово способствовать израильским проектам в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль, меморандум
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.