Супрун рассказала, хочет ли дальше возглавлять Минздрав

КИЕВ. 21 августа. УНН. Вопрос, кто будет главой Министерства здравоохранения в новом правительстве, - в компетенции нового Премьер-министра и возможной коалиции или партии, взявшей большинство в Верховной Раде. Но в случае, если будет поддержка дальнейших реформ и своя команда, то каждый бы член действующего правительства оставался бы на своем посту. Об этом заявила руководительница Миздрава Ульяна Супрун журналистам перед заседанием Кабмина, передает УНН.

"Это выбор Премьер-министра и, если будет, коалиции, или выбор партии,.. это будет их решение, не мое личное", - указала Супрун, отвечая на вопрос, собирается ли она оставаться на своей должности.

При этом она отметила, что все ждут до 29 августа, когда должно состояться торжественное заседание парламента нового созыва, чтобы посмотреть, что будет происходить дальше. "Президент будет выступать, это будет показывать нам, какой будет путь, направление, вектор страны, и этой ВР. Возможно даже будет и представление Премьер-министра, увидим, а потом уже будет представление правительства".

"В зависимости от Премьер-министра, в зависимости от того, как будет восприниматься политика трансформации системы здравоохранения, если бы были такие возможности, своя команда, поддержка финансовая, поддержка политическая, чтобы транформация дальше происходила, я думаю, что каждый бы остался на своем посту и дальше работал, каждый член нашего правительства", - добавила она.

Напомним, 13 августа несколько сотен человек пришли под Офис Президента с требованием отставки Супрун.

Добавим, Кабмин в июле 2016 года назначил Супрун первым заместителем министра здравоохранения Украины. Согласно распоряжению Кабмина, с августа 2016-го она исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. В феврале 2019 года Супрун по решению суда запретили исполнять обязанности руководительницы Минздрава. Однако, через несколько дней Кабмин позволил Супрун выполнять обязанности и.о. главы Минздрава.