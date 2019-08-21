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Гройсман объяснил, почему за 5 лет не удалось создать справедливую судебную систему

Гройсман объяснил, почему за 5 лет не удалось создать справедливую судебную систему

КИЕВ. 21 августа. УНН. За предыдущие 5 лет не удалось создать справедливую судебную систему потому, что правительство не имело рычагов влияния на эту реформу. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины в среду, передает корреспондент УНН.

"Нам нужна справедливая судебная система. За предыдущие 5 лет создать справедливую судебную систему не удалось. Причины разные. У меня своя оценка происходящего. Правительство не имело непосредственных рычагов влияния на эту реформу, потому что это формировал парламент и президент", - сказал Гройсман.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что среди основных приоритетов его команды - судебная реформа.

Также напомним, что Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" из-за ряда судебных решений, не соответствующих требованиям Конституции Украины и закона.

Источник: УНН
Теги: суд, Кабмин, судебная система, Владимир Гройсман
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