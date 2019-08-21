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Рассмотрение апелляции по делу Кернеса назначено на 30 августа

Рассмотрение апелляции по делу Кернеса назначено на 30 августа

КИЕВ. 21 августа. УНН. Полтавский апелляционный суд назначил заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции по делу в отношении Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого на 30 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"При рассмотрении уголовного производства в отношении Геннадия Кернеса, Виталия Блинника и Евгения Смицького, которое назначено к рассмотрению на 11:00 30 августа 2019 года,.. запланировано осуществление онлайн-трансляции судебного заседания", - указали в суде.

В мае апелляционный суд отложил рассмотрение дела из-за того, что Кернес находился на стационарном лечении в зарубежной больнице.

Напомним, 2 марта 2015 года следователями ГПУ Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

10 августа 2018-го Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса и его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.

ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела против Кернеса.

Источник: УНН
Теги: суд, Геннадий Кернес, апелляция
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