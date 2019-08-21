Рассмотрение апелляции по делу Кернеса назначено на 30 августа

КИЕВ. 21 августа. УНН. Полтавский апелляционный суд назначил заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции по делу в отношении Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого на 30 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"При рассмотрении уголовного производства в отношении Геннадия Кернеса, Виталия Блинника и Евгения Смицького, которое назначено к рассмотрению на 11:00 30 августа 2019 года,.. запланировано осуществление онлайн-трансляции судебного заседания", - указали в суде.

В мае апелляционный суд отложил рассмотрение дела из-за того, что Кернес находился на стационарном лечении в зарубежной больнице.

Напомним, 2 марта 2015 года следователями ГПУ Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

10 августа 2018-го Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса и его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.

ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела против Кернеса.