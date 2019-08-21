Избран глава Одесского облсовета

КИЕВ. 21 августа. УНН. Председателем Одесского областного совета избран Сергей Паращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу облсовета.

Так, выборы председателя Одесского областного совета VІІ созыва состоялись во время 25-й внеочередной сессии облсовета.

"По итогам тайного голосования, кандидатуру депутата Сергея Паращенко от депутатской фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" поддержали 55 депутатов, против - 1, воздержались - 1, всего приняли участие в голосовании 58 депутатов", - говорится в сообщении.

Добавим, Паращенко был депутатом Одесского областного совета VI и VII созывов. В 2010 году был избран в Одесский областной совет от Партии регионов, до этого дважды избирался в Арцизский районный совет. В 2015 году он был избран в Одесский областной совет от БПП "Солидарность".

Напомним, что Паращенко с 10 апреля по 11 июня временно исполнял обязанности председателя Одесской областной государственной администрации.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что глава Одесской облгосадминистрации будет избран по результатам конкурса.