МИД Украины осудил РФ и оккупационных властей за задержание граждан Грузии
КИЕВ. 21 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает действия российского оккупационного режима Цхинвали за незаконное задержание граждан Грузии на оккупационной линии вблизи сел Ахалубани и Арцеви 17-18 августа 2019 года. Об этом говорится в заявлении МИД, которое обнародовала пресс-служба министерства, сообщает УНН.
"Восстановление процесса так называемой "бордеризации" и задержания невинных граждан Грузии является беспрецедентно дерзким нарушением и преднамеренным откровенным игнорированием всех принципов и норм международного права со стороны оккупационного режима Цхинвали, подконтрольного Российской Федерации. Расцениваем такие действия российских оккупационных сил как намерение к дальнейшей дестабилизации безопасности и гуманитарной ситуаций.
Призываем Российскую Федерацию и подконтрольные ей оккупационные силы освободить незаконно задержанных граждан Грузии, убрать искусственно возведенные разделительные барьеры на оккупационной линии и неукоснительно соблюдать международное право", - говорится в комментарии МИД.
Напомним, грузинская рабочая группа "Коалиции за суверенные выборы" заявила, что за сутки 17-18 августа ФСБ России похитила восьмерых граждан Грузии, а также возобновила ползучую аннексию грузинских территорий в селе Гугутианткари на "границе" Грузии с оккупированными Россией территориями.
В частности, российские военные 17 августа незаконно задержали семерых граждан Грузии, жителей села Ахалубани, когда те шли в церковь, расположенную на линии оккупации. А 18 августа вблизи оккупированного села Арцеви незаконно был задержан еще один гражданин Грузии.
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