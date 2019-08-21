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Франция связывает возвращение РФ в G8 с развитием ситуации в Украине - источник

Франция связывает возвращение РФ в G8 с развитием ситуации в Украине - источник

КИЕВ. 21 августа. УНН. Возвращение к формату G8 в 2020 году с участием России, что президент США Дональд Трамп во вторник посчитал целесообразным, зависит от развития ситуации в Украине, где нынешний контекст может "способствовать прогрессу". Об этом в среду заявил французский дипломатический источник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы приняли к сведению тот факт, что американцы (которые будут председательствовать в G7 в 2020 году после Франции в этом году - ред.) хотят реинтегрировать россиян в следующем году", - сказал источник.

"Украинский вопрос имеет решающее значение", и нынешний контекст "может способствовать прогрессу", добавил источник.

Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.

Издание CNN сообщил, что президент Франции Эммануель Макрон поддерживает Трампа в его решении вернуть РФ в G8.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина
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