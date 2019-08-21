В следующем году средняя зарплата может достигать 540 долларов - Гройсман

КИЕВ. 21 августа. УНН. Если продолжать курс по повышению доходов граждан, то в следующем году средняя заработная плата будет 540 долларов. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время заседания Кабинета министров Украины, передает корреспондент УНН.

"Мы получили хронически дефицитную пенсионную систему и хронически несправедливую оплату труда в стране. И поэтому, как вы помните, мы в 2017 году повысили минимальную заработную плату. На сегодня это в три раза больше того, что было. Мы начали смену выплат в пенсионной системе", - сказал Гройсман.

По словам Премьер-министра, средняя заработная плата, с которой официально платятся налоги и на которую можно найти работу в стране - 407 долл.

"В следующем году средняя заработная плата, которая будет в стране, если продолжать этот курс - примерно около 540 долл. А уже в 2021 году она может достичь 620 долл.", - сказал Гройсман.

Напомним, за год средняя заработная плата увеличилась на более чем 17%.