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В РФ освободили украинского политзаключенного

В РФ освободили украинского политзаключенного

Роман Терновский

КИЕВ. 21 августа. УНН. Политзаключенный Роман Терновский вернулся в Украину после освобождения из незаконного заключения в России. Об этом сообщило общественное движение "Объединение родственников политзаключенных Кремля" в Facebook, передает УНН.

"Политзаключенного Романа Терновского освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения. Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область. У мужчины вообще нет денег и любых других ресурсов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Терновского задержали в 2017 году в Ростове-на-Дону за причастность к деятельности "Правого сектора".

В СК РФ тогда заявили, что Терновский в составе "Правого сектора" неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других мероприятиях на территории Украины. Кроме того, как отмечалось, через аккаунт в Facebook Терновский осуществлял пропаганду деятельности "Правого сектора" среди пользователей интернета, в частности россиян.

В 2018 году приговором суда Терновскому было назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, политзаключенные, освобождение
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