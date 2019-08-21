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Президент подал на рассмотрение Кабмина кандидатуры еще трех глав ОГА

Президент подал на рассмотрение Кабмина кандидатуры еще трех глав ОГА

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Кабинета министра представление о назначении еще трех глав областных государственных администраций. Об этом на своей странице в Facebook написал вицепремьер-министр Павел Розенко, передает УНН.

По сообщению Розенко речь идет о:

Кандидатуре Владимира Скальского на должность председателя Винницкой ОГА;
Виталия Туринка на должность председателя Запорожской ОГА;
Виталия Коваля на должность Ровенской ОГА.

"Еще раз подчеркиваю: при подаче указанных кандидатов были нарушены провозглашенные ранее самим же Президентом принципы", - написал Розенко.

Он пояснил, что не было проведено никаких открытых конкурсов для избрания кандидатов.

Напомним, с начала каденции Зеленский назначил новых руководителей обладминистраций в Николаевской (Виталий Бунечко), Ивано-Франковской (Денис Шмыгаль), Черкасской (Игорь Шевченко), Херсонской (Юрий Гусев), Киевской (Михаил бно-Айриян), Донецкой (Виталий Комарницкий), Закарпатской (Игорь Бондаренко), Львовской (Маркиян Мальский), Луганской (Павел Кириленко) областях.

Источник: УНН
Теги: Павел Розенко
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