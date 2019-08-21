Президент подал на рассмотрение Кабмина кандидатуры еще трех глав ОГА

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Кабинета министра представление о назначении еще трех глав областных государственных администраций. Об этом на своей странице в Facebook написал вицепремьер-министр Павел Розенко, передает УНН.

По сообщению Розенко речь идет о:

Кандидатуре Владимира Скальского на должность председателя Винницкой ОГА;

Виталия Туринка на должность председателя Запорожской ОГА;

Виталия Коваля на должность Ровенской ОГА.

"Еще раз подчеркиваю: при подаче указанных кандидатов были нарушены провозглашенные ранее самим же Президентом принципы", - написал Розенко.

Он пояснил, что не было проведено никаких открытых конкурсов для избрания кандидатов.

Напомним, с начала каденции Зеленский назначил новых руководителей обладминистраций в Николаевской (Виталий Бунечко), Ивано-Франковской (Денис Шмыгаль), Черкасской (Игорь Шевченко), Херсонской (Юрий Гусев), Киевской (Михаил бно-Айриян), Донецкой (Виталий Комарницкий), Закарпатской (Игорь Бондаренко), Львовской (Маркиян Мальский), Луганской (Павел Кириленко) областях.