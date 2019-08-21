Суд в РФ оставил под стражей еще семерых украинских моряков
КИЕВ. 21 августа. УНН. Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов третьей группы из семерых военнопленных украинских моряков, оставив их под арестом, заседание проходило в закрытом режиме. Об этом сообщил представитель группы защитников моряков Николай Полозов в Facebook, передает УНН.
"Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов третьей группы военнопленных украинских моряков: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока, Сергей Чулиба... Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения", - сообщил адвокат.
С его слов, судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей проходило в закрытом режиме по ходатайству прокурора.
Напомним, 16 августа суд в РФ оставил под стражей 11 украинских моряков. Таким образом, московский суд оставил под стражей уже 18 украинских моряков.
Лефортовский районный суд Москвы в июле продлил арест украинских моряков на три месяца.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.