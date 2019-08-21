Регистрация | Вход |
USD: 25,13 -0,0444  EUR: 27,84 -0,1172 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 21 августа 2019 16:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Вятрович рассказал на каком этапе создания музея тоталитаризма
Вятрович рассказал на каком этапе создания музея тоталитаризма
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3780
Версия для печати

Кабмин выделил 120 млн грн на преодоление последствий непогоды на Закарпатье и Прикарпатье

Кабмин выделил 120 млн грн на преодоление последствий непогоды на Закарпатье и Прикарпатье

КИЕВ. 21 августа. УНН. Кабинет министров сегодня выделил 120 млн грн на преодоление последствий подтопления в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Кабмин выделил 120 млн грн на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Денежные средства будут направлены для преодоления последствий затопления в ряде районов Закарпатской и Ивано-Франковской областей, имевших место 20-25 мая 2019 года в результате резких подъемов уровня основных рек", - говорится в сообщении.

Средства из резервного фонда Госбюджета пойдут на восстановительные работы для устранения последствий затопления сельхозугодий, жилых домов, ряда участков автомобильных дорог государственного, областного и местного значения, повреждения береговых укреплений, дорожного покрытия и других объектов инфраструктуры.

Напомним, в конце мая в Карпатском регионе произошло подтопление.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, Ужгород и Закарпатье, подтопление
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.