Кабмин выделил 120 млн грн на преодоление последствий непогоды на Закарпатье и Прикарпатье

КИЕВ. 21 августа. УНН. Кабинет министров сегодня выделил 120 млн грн на преодоление последствий подтопления в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Кабмин выделил 120 млн грн на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Денежные средства будут направлены для преодоления последствий затопления в ряде районов Закарпатской и Ивано-Франковской областей, имевших место 20-25 мая 2019 года в результате резких подъемов уровня основных рек", - говорится в сообщении.

Средства из резервного фонда Госбюджета пойдут на восстановительные работы для устранения последствий затопления сельхозугодий, жилых домов, ряда участков автомобильных дорог государственного, областного и местного значения, повреждения береговых укреплений, дорожного покрытия и других объектов инфраструктуры.

Напомним, в конце мая в Карпатском регионе произошло подтопление.