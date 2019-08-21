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Кабмин определил размеры доплат сотрудникам ГБР

Кабмин определил размеры доплат сотрудникам ГБР

КИЕВ. 21 августа. УНН. Правительство на сегодняшнем заседании определило условия установления и размеры доплат за специальное звание, почетное звание и степень сотрудникам Государственного бюро расследований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

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"Сегодня принято постановление Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы оплаты труда сотрудников Государственного бюро расследований", которым определены условия установления и размеры доплат за специальное звание, почетное звание и степень сотрудникам Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Зеленский сменил состав комиссии для конкурса на главу ГБР.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Кабмин, ГБР
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