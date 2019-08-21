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Правительство согласовало кандидатуры глав трех ОГА

Правительство согласовало кандидатуры глав трех ОГА

КИЕВ. 21 августа. УНН. Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры, предложенные Президентом Владимиром Зеленским, на должности глав облгосадминистраций в трех областях: Винницкой, Запорожской и Ровенской. Об этом сообщил представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус после заседания правительства, передает УНН.

"Согласовали всех троих", - сказал Герус.

Так, на должность главы Винницкой ОГА будет назначен Владислав Скальский, на должность главы Запорожской ОГА – Виталий Турынок, а на должность главы Ровенской ОГА – Виталий Коваль.

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Ранее УНН сообщал, что Зеленский внес на рассмотрение Кабинета министра представление о назначении еще трех глав областных государственных администраций.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, ОГА
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