Правительство согласовало кандидатуры глав трех ОГА

КИЕВ. 21 августа. УНН. Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры, предложенные Президентом Владимиром Зеленским, на должности глав облгосадминистраций в трех областях: Винницкой, Запорожской и Ровенской. Об этом сообщил представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус после заседания правительства, передает УНН.

"Согласовали всех троих", - сказал Герус.

Так, на должность главы Винницкой ОГА будет назначен Владислав Скальский, на должность главы Запорожской ОГА – Виталий Турынок, а на должность главы Ровенской ОГА – Виталий Коваль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского через Facebook ищут кандидата на пост главы Николаевской ОГА

Ранее УНН сообщал, что Зеленский внес на рассмотрение Кабинета министра представление о назначении еще трех глав областных государственных администраций.